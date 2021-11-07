МОЗ: Перевірка сертифікатів про вакцинацію не є розголошенням лікарської таємниці

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МВС

Періодично у соцмережах зʼявляються відео та публікації, що, мовляв, демонстрація COVID-сертифіката чи довідки про вакцинацію — це розголошення медичної таємниці та порушення прав громадян. Утім, у МОЗ заперечують це, оскільки медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію жодних таких відомостей немає.

Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон.

У МОЗ наголошують, що норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документа про щеплення.

Водночас, чинні карантинні норми передбачають, що у «червоних» зонах працювати можуть лише ті громадські заклади (ресторани, театри, спортзали та інше), де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19. Тобто у цих закладах перевірки документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 можливі.