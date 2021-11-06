Дослідники знайшли у Помпеях кімнату рабів із предметами побуту

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Ministero della Cultura

Археологи в Помпеях розкопали кімнату рабів, що дає більше розуміння про повсякденне життя помпейців, які загинули внаслідок виверження вулкану.

Про це 6 листопада повідомляє Міністерство культури Італії.

Кімнату знайшли в результаті розкопок вілли Чивіта Джуліана. У кімнаті було одне високе вікно і жодних прикрас на стінах, однак збереглися залишки трьох деревʼяних ліжок: дві з них були розміром 1,7 метра, а одне — о 1,4 метра, що, можливо, вказує на те, що там жила сімʼя з дитиною. Поблизу деревʼяної скрині були металеві предмети та тканини, які «здаються частиною упряжі для коней». Також дослідники знайшли деревʼяний кермовий елемент колісниці.

Горщики та інші особисті речі знаходилися під ліжками, а вісім амфор (це стародавня посудина, що використовувалася як глечик для зберігання) знаходилися в кутку.

Ця вілла з панорамним видом на Середземне море на околиці давньоримського міста вважається однією з найзначніших нещодавніх знахідок у Помпеях.

Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркулануму, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Виверження було таким сильним, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпей загинули близько 2 тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.