У Telegram зʼявиться платна підписка, яка дозволить приховувати рекламу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
Месенджер Telegram працює над розробкою платної підписки, яка дозволить вимикати рекламні повідомлення, які також там незабаром зʼявляться.
Про це засновник Telegram Павло Дуров повідомив у суботу, 6 листопада.
За його словами, функція «може бути оформлена у вигляді недорогої підписки», що дозволить безпосередньо підтримувати сервіс.
Дуров зазначив, що вони продовжать працювати над функціями, що дозволять Telegram стати беззбитковим проєктом, однак пріоритет — інтереси користувачів та авторів контенту.
5 листопада Дуров анонсував, що незабаром у великих Telegram-каналах вперше зʼявляться офіційні рекламні повідомлення (у всіх публічних каналах, де понад тисяча передплатників, зʼявився однаковий рекламний пост з посиланням на особистий канал Дурова). В офіційній рекламі будуть лише короткі тексти без зовнішніх посилань чи фотографій. Крім цього, реклама зʼявиться лише після перегляду нових повідомлень у каналі.
- 23 грудня 2020 року засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що з 2021 року месенджер почне монетизуватися, але це будуть робити ненавʼязливо. Дуров обіцяв, що більшість користувачів не помітить серйозних змін.