Україна скоротила термін дії ковід-сертифіката про одужання

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Plastifikator x «Бабель»

Кабінет міністрів України скоротив дію ковід-сертифіката про одужання — зі 180 до 105 днів. Про це йдеться у постанові уряду.

Зазначимо, що це стосується як внутрішнього, так і міжнародного сертифіката. Відтепер діяти вони починають на 15 день від дати встановлення діагнозу і діють протягом 105 днів від дати встановлення діагнозу.

Крім цього, уряд уточнив, що COVID-сертифікат про одужання може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік.

Сертифікати про одужання, як і результати ПЛР-тестів, незабаром зʼявляться у додатку «Дія».