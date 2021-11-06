Україна скоротила термін дії ковід-сертифіката про одужання
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
Кабінет міністрів України скоротив дію ковід-сертифіката про одужання — зі 180 до 105 днів. Про це йдеться у постанові уряду.
Зазначимо, що це стосується як внутрішнього, так і міжнародного сертифіката. Відтепер діяти вони починають на 15 день від дати встановлення діагнозу і діють протягом 105 днів від дати встановлення діагнозу.
Крім цього, уряд уточнив, що COVID-сертифікат про одужання може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік.
Сертифікати про одужання, як і результати ПЛР-тестів, незабаром зʼявляться у додатку «Дія».
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