Коста-Ріка першою у світі зробила вакцинацію дітей від коронавірусу обовʼязковою

Новини

Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Коста-Ріка стала першою країною у світі, яка зробила обовʼязковою для дітей вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Країна підписала угоду з американською компанією Pfizer про придбання вакцин для всіх дітей віком до 12 років з березня 2022 року. За умовами угоди Коста-Ріка отримає 3,5 мільйона доз, з яких 1,5 мільйона буде зарезервовано для дітей віком від 5 до 11 років. Решта доз — це бустер для людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

У країні вже понад 70% людей віком від 12 до 19 років одержали хоча б одну дозу вакцини.

Зазначимо, що більшість дітей легко переносять коронавірус. Вони можуть бути заразними безсимптомно, а вакцинація може допомогти зупинити поширення вірусу серед інших.