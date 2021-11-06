Коста-Ріка першою у світі зробила вакцинацію дітей від коронавірусу обовʼязковою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Roberto Jimenez Mejias / Instagram
Коста-Ріка стала першою країною у світі, яка зробила обовʼязковою для дітей вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.
Країна підписала угоду з американською компанією Pfizer про придбання вакцин для всіх дітей віком до 12 років з березня 2022 року. За умовами угоди Коста-Ріка отримає 3,5 мільйона доз, з яких 1,5 мільйона буде зарезервовано для дітей віком від 5 до 11 років. Решта доз — це бустер для людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.
У країні вже понад 70% людей віком від 12 до 19 років одержали хоча б одну дозу вакцини.
Зазначимо, що більшість дітей легко переносять коронавірус. Вони можуть бути заразними безсимптомно, а вакцинація може допомогти зупинити поширення вірусу серед інших.
- В Україні також можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.