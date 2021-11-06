Парламент Португалії ухвалив закон про легалізацію евтаназії

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Парламент Португалії остаточно ухвалив закон про легалізацію евтаназії. Депутати затвердили законопроєкт із поправками, які усувають заперечення Конституційного суду країни.

Про це пише Politico.

Законопроєкт підтримали 138 членів парламенту, проти — 84. Судді Конституційного суду країни заблокували початковий варіант документу, ухвалений у березні, як «надто розпливчастий».

«Ідеться про терпимість, закон виступає проти всіх непотрібних і небажаних страждань і за повагу до Конституції та демократії», — заявив депутат Хосе Мануель Пуреза на дебатах.

Після набуття документом чинності Португалія приєднається до невеликої групи країн, де евтаназія є законною, серед яких Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Колумбія і Канада. У Новій Зеландії закон про легалізацію евтаназії, схвалений на референдумі минулого року, має набути чинності в неділю.

У Швейцарії дозволена допомога в добровільному відході з життя, а в деяких штатах США дозволені «форми смерті з медичною допомогою».