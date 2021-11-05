У США знайшли скамʼянілості тварини, яким понад 300 мільйонів років

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В американському штаті Юта археологи виявили скамʼянілості невідомої наразі тварини, яким щонайменше 300 мільйонів років.

Про це пише CNN.

Точний вигляд і класифікацію ще не визначеили, але знахідка є скамʼянілістю чотирилапої тварини, яка може бути раннім предком рептилій або ссавців.

«Це феноменальний зразок. Ви не зустрінете подібне дуже часто, тому це відкриття дуже важливе», — сказав Адам Марш, провідний палеонтолог у Національному парку Аризони. Фахівець також додав, що це може бути досі невідома науці тварина.

Повідомляється, що скамʼянілості знайшли у вигляді повного скелета, а кістки розташовувалися у своїх «прижиттєвих положеннях».

За словами Адама Хаттенлокера, доцента Університету Південної Каліфорнії, скамʼянілість є раннім амніотом — наземним хребетним, що відкладає яйця. Повний скелет дозволяє вченим аналізувати еволюцію амніотів, а також предків ранніх рептилій та ссавців.