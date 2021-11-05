Офіс президента презентував OPEN Digest — це новий канал комунікації про діяльність Зеленського

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 4 листопада презентував інформаційний бюлетень OPEN Digest — це новий канал комунікації, через який українцям будуть доносити інформацію про діяльність президента Володимира Зеленського.

Як пишуть в ОП, сьогодні світ «недостатньо поінформований» про те, що відбувається в Україні та як працює команда Зеленського.

Єрмак зауважив, що OPEN Digest спрямований передусім на дипломатів, українців за кордоном, журналістів, міжнародних партнерів тощо. Водночас на розсилку можуть підписатися всі, хто бажає. У ній буде інформація про головні події у країні, про реформи, візити та зустрічі керівництва держави з міжнародними партнерами тощо.

Інформаційний бюлетень OPEN Digest буде доступний українською та англійською мовами, його розсилатимуть наприкінці тижня.