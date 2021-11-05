В Україні 11 мільйонів людей вакцинувалися проти коронавірусу. За добу виявили понад 26 тисяч хворих

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Tim Reckmann / Flickr

В Україні за останню добу, 4 листопада, медики виявили 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 696 пацієнтів, а напередодні — 699.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 70 842 людини померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 270 320 людей, одну дозу отримали — 190 327 громадян, а повністю імунізовані — 79 993.

Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 11 086 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 762 884.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.