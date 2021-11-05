Компанія Безоса програла суд проти NASA щодо контракту на будівництво місячного модуля. Він дістався SpaceX

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Twitter / Blue Origin

Суд відхилив позов компанії Blue Origin проти уряду США, поданий через рішення NASA надати контракт на створення модулів для висадки на Місяць конкуруючій компанії SpaceX.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Суддя Річард Хертлінг із Федерального претензійного суду у Вашингтоні задовольнив клопотання уряду про відхилення позову, поданого 16 серпня.

Тоді компанія Blue Origin, створена засновником Amazon Джеффом Безосом, назвала свій позов «спробою виправити недоліки» у системі закупівель NASA.

«Ми у повному масштабі співпрацюємо з NASA у розробці стійких конструкцій посадкових модулів, проведенні широкого спектру заходів щодо зниження технологічних ризиків та надання послуг з доставки вантажів на Місяць», — зазначив представник компані Безоса та поки не повідомив, чи компанія буде оскаржувати це рішення.