Компания Безоса проиграла суд против NASA из-за контракта на строительство лунного модуля. Он достался SpaceX

Суд отклонил иск компании Blue Origin против правительства США, поданный из-за решения NASA предоставить контракт на создание модулей для высадки на Луну конкурирующей компании SpaceX.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Судья Ричард Хертлинг из Федерального претензионного суда в Вашингтоне удовлетворил ходатайство правительства об отклонении иска, поданного 16 августа.

Тогда компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, назвала свой иск «попыткой исправить недостатки» в системе закупок NASA.

«Мы в полном масштабе сотрудничаем с NASA в разработке устойчивых конструкций посадочных модулей, проведении широкого спектра мероприятий по снижению технологических рисков и предоставлению услуг по доставке грузов на Луну», — отметил представитель компании Безоса и пока не сообщил, будет ли компания обжаловать это решение.