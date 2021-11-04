Ексміністр Аваков уперше прокоментував свою відставку: Не хочу брати участі у речах, з якими не згоден

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Олександр Чекменьов / «Бабель»

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зізнався, що пішов у відставку через дискомфорт та незгоду з керівництвом держави.

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Ми сіли і переговорили з президентом — дуже відверто. Я сказав йому: «Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша — така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатись знаходити інші рішення», — розповів ексміністр.

За словами Авакова, пропрацювавши понад два роки з президентом Володимиром Зеленським, побачив, що його «компетентність, напевно, не може реалізувати себе далі».

«Я не хочу брати участь у речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити «ні», і це не всім подобається. Я говорю «так не можна», і це не всім подобається. До мене міг звернутися президент і сказати: «Яка ваша точка зору?» Я кажу: «Це повна нісенітниця, так робити не можна». Це може не всім подобатися», — додав він.