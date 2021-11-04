МОЗ дозволило випробувати в Україні ліки компаній Pfizer і Merck проти коронавірусу

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Міністерство охорони здоровʼя дозволило випробувати в Україні препарати проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Merck.

Про це йдеться у відповідному наказі МОЗ.

В Україні проведуть третю фазу досліджень препарату «Ритонавір» виробництва Pfizer. У них візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

Також проведуть випробування таблеток MK4482 — 013 («Молнупінавір») виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Випробування проводитимуть на базі Міської студентської лікарні в Харкові.