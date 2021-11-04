МОЗ дозволило випробувати в Україні ліки компаній Pfizer і Merck проти коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Pixabay
Міністерство охорони здоровʼя дозволило випробувати в Україні препарати проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Merck.
Про це йдеться у відповідному наказі МОЗ.
В Україні проведуть третю фазу досліджень препарату «Ритонавір» виробництва Pfizer. У них візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.
Також проведуть випробування таблеток MK4482 — 013 («Молнупінавір») виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Випробування проводитимуть на базі Міської студентської лікарні в Харкові.
- Велика Британія 4 листопада видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу «Молнупіравір» від американського фармацевтичного гіганта Merck. Британія стала першою країною у світі, яка схвалила перші у світі пероральні ліки від коронавірусу.
- 27 вересня компанія Pfizer заявила про початок тестування перорального противірусного препарату для профілактики зараження COVID-19.
- 27 жовтня Міністерство охорони здоровʼя України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, розробленої спільно з британською GSK.