Україна висловила протест через приїзд Путіна до Криму. Лукашенко скаржився, що його не взяли на півострів

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Міністерство закордонних справ України висловило протест через несанкціонований приїзд президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму.

У своїй заяві МЗС назвало візит Путіна порушенням суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН і зобовʼязань Росії щодо низки договорів.

«РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення та бивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців і зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України», — наголосили в МЗС.

Сьогодні, 4 листопада, Путін, перебуваючи у Криму, провів відеоконференцію з Олександром Лукашенком — так зване засідання Вищої держради Росії та Білорусі, на якому Лукашенко та Путін підписали документ з інтеграції, затвердивши 28 союзних програм.

При цьому Лукашенко поскаржився на Україну і заявив, що громадяни Білорусі не можуть потрапити до Криму, як і він сам, хоча Путін йому обіцяв це.

«Я просто хочу на закінчення членам Вищої держради поскаржитися. Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, і є інші проблеми... І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні один поїхав і мене із собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю», — сказав Лукашенко, передає БелТА.