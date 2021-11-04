Украина выразила протест из-за приезда Путина в Крым. Лукашенко жаловался, что его не взяли на полуостров

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за несанкционированного приезда президента России Владимира Путина в оккупированный Крым.

В своем заявлении МИД назвал визит Путина нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и обязательств России по ряду договоров.

«РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта ради восстановления территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД.

Сегодня, 4 ноября, Путин, находясь в Крыму, провел видеоконференцию с Александром Лукашенко — так называемое заседание Высшего госсовета России и Беларуси, на котором Лукашенко и Путин подписали документ по интеграции, утвердив 28 союзных программ.

При этом Лукашенко пожаловался на Украину, что граждане Беларуси не могут попасть в Крым, как и он сам, хотя Путин ему обещал это.

«Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие проблемы... И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», — сказал Лукашенко, передает БелТА.