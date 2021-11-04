Колишній генсек НАТО: Путін на початку правління хотів вступу Росії до Альянсу, але на особливих правах

Новини

Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Президент Росії Володимир Путін на початку свого правління хотів, щоб РФ прийняли в НАТО, але прагнув для країни особливих умов — без проходження стандартних процедур для кандидатів.

Про це The Guardian розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 до 2004 року.

Робертсон розповів, що на зустрічі у 2000 році Путін спитав: «Коли ви запросите нас до НАТО?» Робертсон відповів, що для вступу потрібно подати заявку — Альянс нікого не запрошує. Путін на це сказав, що Росія «не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення».

Понад 21 рок тому, незадовго до свого першого терміну на посаді президента, Путін говорив в інтервʼю ВВС, що не виключає приєднання Росії до НАТО, «якщо і коли погляди РФ візьмут до уваги як погляди рівноправного партнера».