Бывший генсек НАТО: Путин в начале правления хотел вступления России в Альянс, но на особых правах

Президент России Владимир Путин в начале своего правления хотел, чтобы РФ приняли в НАТО, но хотел для страны особых условий без прохождения стандартных процедур для кандидатов.

Об этом The Guardian рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, который занимал пост с 1999 по 2004 год.

Робертсон рассказал, что на встрече с Путиным в 2000 году тот спросил: «Когда вы пригласите нас в НАТО?» Робертсон ответил, что для вступления нужно подать заявку и Альянс никого не приглашает. Путин на это сказал, что Россия «не стоит в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения».

Больше 21 года назад, незадолго до своего первого срока на посту президента, Путин говорил в интервью ВВС, что не исключает присоединения к НАТО, «если и когда взгляды России будут приняты во внимание, как взгляды равноправного партнера».