Фонд держмайна виставив на торги перший обʼєкт у Чорнобильській зоні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Фонд держмайна виставив на аукціон перший обʼєкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження. Це приміщення адміністративно-побутового корпусу виробничого комплексу «Вектор».
Про це повідомляється на сторінці ФДМУ.
Торги відбудуться 19 листопада. Стартова ціна складає 4,2 тисячі гривень на місяць. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м² на центральній вулиці Чорнобиля.
«Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення обʼєкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість», — йдеться у повідомленні.
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