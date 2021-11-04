У Києві перейменували 12 вулиць і назвали сквер на честь Василя Сліпака
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Viktor Talashuk / Unsplash
Київська міська рада перейменувала у столиці 12 вулиць і дала назви двом площам, скверу та вулиці. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у четвер, 4 листопада.
У Святошинському районі перейменували:
- вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
- вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
- вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917 — 1921 років);
- провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).
У Солом’янському районі:
- вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
- вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії);
- вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, чинного члена Всеукраїнської академії наук);
- вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (військового і політичного діяча).
У Дарницькому районі вулицю Малоземельну перейменуваои на вулицю Алімпія Галика (київського живописця і гравера XVIII століття, керівника Лаврської іконописної майстерні).
У Шевченківському районі:
- вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
- провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).
У Дніпровському районі вулицю Курнатовського перейменували на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).
А як у документах? У разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші документи, у яких зазначена стара назва вулиці, лишаються чинними.
Крім цього, у Києві зʼявився сквер імені Василя Сліпака на честь всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році. Сквер розташований на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік у Подільському районі. А також у столиці відтепер є:
- вулиця Миколи Костомарова на честь українського історика — це проїзд від вулиці Професора Підвисоцького до ЖК «Новопечерські Липки»;
- площа Відрадна у Солом’янському районі, вона розташована на перетині проспекту Відрадний та вулиці Героїв Севастополя;
- Кловська площа — біля станції метро «Кловська».