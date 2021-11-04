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У Києві перейменували 12 вулиць і назвали сквер на честь Василя Сліпака

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Viktor Talashuk / Unsplash

Київська міська рада перейменувала у столиці 12 вулиць і дала назви двом площам, скверу та вулиці. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у четвер, 4 листопада.

У Святошинському районі перейменували:

У Солом’янському районі:

У Дарницькому районі вулицю Малоземельну перейменуваои на вулицю Алімпія Галика (київського живописця і гравера XVIII століття, керівника Лаврської іконописної майстерні).

У Шевченківському районі:

У Дніпровському районі вулицю Курнатовського перейменували на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

А як у документах? У разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші документи, у яких зазначена стара назва вулиці, лишаються чинними.

Крім цього, у Києві зʼявився сквер імені Василя Сліпака на честь всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році. Сквер розташований на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік у Подільському районі. А також у столиці відтепер є: