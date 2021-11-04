У Києві можна буде вакцинуватись від грипу в аптеках

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У Києві у рамках пілотного проєкту з 10 до 14 листопада можна буде вакцинуватись від грипу в аптеках. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 4 листопада.

Щеплення робитимуть з 8:00 до 20:00. Адреси аптек:

вулиця Ярославів Вал, 20;

вулиця Московська, 46/2;

вулиця Велика Васильківська, 112А;

вулиця Дмитрівська, 2;

вулиця Срібнокільська, 2А.

Для участі в проєкті треба бути старшим за 18 років, мати із собою паспорт та ідентифікаційний код, пройти безкоштовний огляд у лікаря в аптеці перед вакцинацією, купити будь-яку вакцину проти грипу в аптеці.

У жовтні Центр громадського здоровʼя повідомляв, що в аптеках вже наявні вакцини проти грипу, їхня орієнтовна вартість від 350 гривень.

Раніше Міністерство охорони здоровʼя заявило, що в Україні в новому епідсезоні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Відомство закликало вакцинуватися медиків, учителів, людей похилого віку старших за 65 років, вагітних і людей з хронічними захворюваннями.