У Києві можна буде вакцинуватись від грипу в аптеках
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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У Києві у рамках пілотного проєкту з 10 до 14 листопада можна буде вакцинуватись від грипу в аптеках. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 4 листопада.
Щеплення робитимуть з 8:00 до 20:00. Адреси аптек:
- вулиця Ярославів Вал, 20;
- вулиця Московська, 46/2;
- вулиця Велика Васильківська, 112А;
- вулиця Дмитрівська, 2;
- вулиця Срібнокільська, 2А.
Для участі в проєкті треба бути старшим за 18 років, мати із собою паспорт та ідентифікаційний код, пройти безкоштовний огляд у лікаря в аптеці перед вакцинацією, купити будь-яку вакцину проти грипу в аптеці.
У жовтні Центр громадського здоровʼя повідомляв, що в аптеках вже наявні вакцини проти грипу, їхня орієнтовна вартість від 350 гривень.
Раніше Міністерство охорони здоровʼя заявило, що в Україні в новому епідсезоні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Відомство закликало вакцинуватися медиків, учителів, людей похилого віку старших за 65 років, вагітних і людей з хронічними захворюваннями.
- У 2020 році в Україні через ГРВІ спостерігалося перевищення епідпорогу. У листопаді за один тиждень захворіли майже 200 тисяч людей.
- У вересні цього року компанія Moderna повідомила про розробку комбінованої вакцини від коронавірусу та грипу.