Рада збільшила видатки на закупівлю кисневих станцій. Глава парламенту невідкладно підпише закон
- Автор:
- Софія Телішевська
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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 5460 щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій в лікарнях. За відповідне рішення проголосували 336 народних депутатів.
Також Рада проголосувала за невідкладне підписання закону спікером Ради Русланом Стефанчуком.
Законом вносяться зміни до державного бюджету України на 2021 рік та передбачається створення двох нових бюджетних програм:
- «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я» на 650 мільйонів гривень;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій» на 150 мільйонів гривень.
Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечити кисневу незалежність лікарень.
Також забезпечення опорних лікарень кисневими станціями дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.
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