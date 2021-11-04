На Закарпатті поліомієліт підтвердили у пʼяти невакцинованих дітей, одну дівчинку паралізувало
- Автор:
- Софія Телішевська
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Thana Prasongsin / Getty Images
Міністерство охорони здоровʼя підтвердило, що в Закарпатській області 12-річна дитина отримала параліч І типу. Після цього випадку ще у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт. Усі вони не мали планових щеплень від поліовірусу.
Головний епідеміолог області Вікторія Тимчик у коментарі ВВС News Україна повідомила, що ідеться про два різні осередки, де виявили випадки інфікування поліовірусом. Один з них повʼязаний з нещодавнім спалахом хвороби на Рівненщині.
Перший випадок інфікування зафіксували у 12-річної дівчинки з Тячівського району Закарпатської області, а інший осередок не називають з етичних міркувань. Медики кажуть, що локалізували його.
У чотирьох дітей, які мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненщини, підтвердили поліовірус ІІ типу. Лікарі не повідомляють, коли та як діти із Закарпаття контактували з дитиною з Рівненщини. Від вакцинації їхні батьки відмовилися через релігійні переконання, як й у випадку в Рівненській області.
За інформацією Вікторії Тимчик, за медичною допомогою батьки дітей не зверталися. Діти наразі перебувають вдома під контролем сімейної лікарки.
За словами директора Департаменту охорони здоровʼя ОДА Анатолія Пшеничного, на Закарпатті показник вакцинованих від поліомієліту дітей становить 49% і він зростає.
- Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке може спричинити параліч. Уражені хворобою нерви і м’язи не відновлюється. Ліків від поліо не існує.
- Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Може довго залишатися на іграшках і поверхнях. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина незалежно від віку. Найбільш уразливі до вірусу діти до п’яти років.