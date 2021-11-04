На Закарпатті поліомієліт підтвердили у пʼяти невакцинованих дітей, одну дівчинку паралізувало

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Міністерство охорони здоровʼя підтвердило, що в Закарпатській області 12-річна дитина отримала параліч І типу. Після цього випадку ще у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт. Усі вони не мали планових щеплень від поліовірусу.

Головний епідеміолог області Вікторія Тимчик у коментарі ВВС News Україна повідомила, що ідеться про два різні осередки, де виявили випадки інфікування поліовірусом. Один з них повʼязаний з нещодавнім спалахом хвороби на Рівненщині.

Перший випадок інфікування зафіксували у 12-річної дівчинки з Тячівського району Закарпатської області, а інший осередок не називають з етичних міркувань. Медики кажуть, що локалізували його.

У чотирьох дітей, які мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненщини, підтвердили поліовірус ІІ типу. Лікарі не повідомляють, коли та як діти із Закарпаття контактували з дитиною з Рівненщини. Від вакцинації їхні батьки відмовилися через релігійні переконання, як й у випадку в Рівненській області.

За інформацією Вікторії Тимчик, за медичною допомогою батьки дітей не зверталися. Діти наразі перебувають вдома під контролем сімейної лікарки.

За словами директора Департаменту охорони здоровʼя ОДА Анатолія Пшеничного, на Закарпатті показник вакцинованих від поліомієліту дітей становить 49% і він зростає.