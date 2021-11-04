В Україні за добу померли 699 пацієнтів з COVID

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В Україні за останню добу, 3 листопада, медики виявили 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 787 дітей та 426 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 699 пацієнтів, а напередодні — 720.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 70 146 людей померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 299 272 людини, одну дозу отримали — 212 968 громадян, а повністю імунізовані — 86 304.

Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 10 895 720 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 682 891.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.