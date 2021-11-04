До 2040 року Україна та ще 40 країн відмовляться від вугілля

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На кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, які використовують вугілля, зобовʼязалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, Вʼєтнам, Польща та Канада.

Про це повідомляє The Guardian.

Зобовʼязання передбачають, що країни-підписанти будуть поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не інвестуватимуть в цю галузь. Більш багаті країни планують реалізувати цю обіцянку до 2030 року, а менш багаті — до 2040-го.

Однак найбільші країни, які сильно залежать від вугілля, не підписалися під цією обіцянкою. Серед них — Австралія, Китай, Індія та США.

На саміті країни зійшлися у думці, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, аби призупинити процес глобального потепління.

Уряд Великої Британії впевнений, що такий крок стане каталізатором для активного впровадження екологічно чистої енергетики.

«Цей день знаменує собою нову віху в наших глобальних зусиллях з боротьби зі зміною клімату — країни з усіх куточків світу обʼєднуються у Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграє жодної ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії. Сьогоднішні амбітні зобовʼязання, взяті на себе нашими міжнародними партнерами, демонструють, що кінець видобутку вугілля уже близько», — заявив бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенг.