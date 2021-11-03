На Прикарпатті посилюють карантин: на курорти пускатимуть лише з COVID-документами

Новини

Marina T / Unsplash

В Івано-Франківській області вирішили посилити карантин, обмеживши доступ на курорти відпочивальників без COVID-документів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 3 листопада.

Так, тепер у відпочинкових і рекреаційних комплексах не зможуть перебувати відвідувачі без:

«зелених» сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу (обидві дози);

негативних результатів тестування на COVID-19 (зроблених не більш як за 72 години);

довідок про одужання від коронавірусу (можна підтвердити в додатку «Дія»).

Також комісія доручила негайно розмістити на сайтах курортів інформацію про запровадження додаткових обмежень, а правоохоронцям та Держспоживслужбі — посилити контроль за дотриманням карантину.