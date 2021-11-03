На Прикарпатті посилюють карантин: на курорти пускатимуть лише з COVID-документами
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Marina T / Unsplash
В Івано-Франківській області вирішили посилити карантин, обмеживши доступ на курорти відпочивальників без COVID-документів.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 3 листопада.
Так, тепер у відпочинкових і рекреаційних комплексах не зможуть перебувати відвідувачі без:
- «зелених» сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу (обидві дози);
- негативних результатів тестування на COVID-19 (зроблених не більш як за 72 години);
- довідок про одужання від коронавірусу (можна підтвердити в додатку «Дія»).
Також комісія доручила негайно розмістити на сайтах курортів інформацію про запровадження додаткових обмежень, а правоохоронцям та Держспоживслужбі — посилити контроль за дотриманням карантину.
- Від першого листопада у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, що локдаун у Києві триватиме не менше місяця, все залежить від динаміки захворюваності та від заповненості ліжок у лікарнях.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.