США виділять $25 млн на розвиток виробництва безпечної ядерної енергії. Серед учасників ініціативи Україна, Польща та Румунія

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США оголосили про виділення $25 мільйонів на ініціативу Nuclear Futures Package, яка передбачає розширення доступу країн до безпечної ядерної енергетики.

Про це 3 листопада на конференції ООН зі зміни клімату заявила заступниця державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс, повідомили у Державному департаменті США.

«У рамках Nuclear Futures Package США раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україною, Бразилією, Румунією та Індонезією задля підтримки прогресу у досягненні їхніх цілей у галузі ядерної енергетики», — йдеться у заяві.

Також зазначається, що гроші будуть спрямовані на розвиток технологій отримання ядерної енергії у безпечний спосіб, демонстрацію потенціалу термоядерної енергетики на шляху переходу до екологічно чистої енергії та розвиток реакторів малої потужності.

Окремо у Держдепі наголосили, що цей пакет є підтвердженням рішучої відданості США інноваціям у галузі енергетики та ядерних технологій як важливого компонента досягнення цілей глобальної зміни клімату.

Як зазначається, в цій ініціативі, крім Держдепу, беруть участь Агентство США з торгівлі та розвитку, а також Мінторг та Міненерго США.