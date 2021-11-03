У Данії повідомили про спалах пташиного грипу на фермі

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Данія оголосила про спалах високопатогенного пташиного грипу (H5N1) на індичій фермі в Слагельсі.

Про це з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоровʼя тварин (OIE), повідомляє Reuters.

Як зазначається, інфікування виявили 30 жовтня і підтвердили 1 листопада.

Загалом ферма нараховує 27 600 птахів. Тепер на фермі повинні провести забій індиків.

Пташиний грип — це інфекційна хвороба птахів, що викликана штамами вірусу грипу типу H1N1. Інфекція може призводити до появи у птахів широкого ряду симптомів (дискоординація рухів, відсутність реакції на зовнішні подразники і пригнічений стан, набрякання і почорніння гребеня, набряклість голови та шиї). Хвороба може мати як безсимптомний перебіг, так і спричинити швидку смерть. ВООЗ зазначає, що зазвичай віруси пташиного грипу не інфікують людей. Однак є випадки, коли деякі високопатогенні штами спричинюють важку респіраторну хворобу у людей. У більшості випадків інфіковані люди мали тісні контакти з інфікованими домашніми птахами або предметами, забрудненими їх послідом.