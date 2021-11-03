«Не готовий платити такі гроші». Безос пропонував актору Тому Генксу злітати в космос за $28 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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David Crotty / Contributor
Засновник Amazon й Blue Origin Джефф Безос пропонував голлівудському акторові Тому Генксу вирушити в космос на кораблі New Shepard, але той відмовився платити за політ $28 мільйонів.
Про це пише CNN.
На ток-шоу Джиммі Кіммела Генкса запитали, чи правда, що Безос йому пропонував полетіти в космос. «Ну так, за умови, що я заплачу. Це коштувало $28 млн, або щось на зразок того», — відповів актор. Генкс додав, що «його справи йдуть добре, але він не готовий платити такі гроші».
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів до космосу на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin у 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.
- 13 жовтня Blue Origin вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. На його борту був актор Вільям Шетнер, який зіграв Капітана Кірка в «Зоряному шляху».