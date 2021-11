Airbnb відтворив квартиру Кері Бредшоу із «Сексу і міста» і здасть її в оренду на одну ніч

Новини

Airbnb

Сервіс оренди житла Airbnb на честь продовження серіалу «Секс і місто», яке отримало назву And Just Like That, відтворив квартиру Кері Бредшоу (Сари Джесіки Паркер) і здасть її на одну ніч в оренду.

Бронювання відкривається в понеділок, 8 листопада, о південь за північноамериканським східним часом. Квартиру зможуть орендувати двоє людей на одну ніч — з 12 на 13 листопада. Житло розташоване в Нью-Йорку на Мангеттені у Верхньому Іст-Сайді, ніч коштуватиме $23.

Родзинка квартири — шафа Кері, яка наповнена дизайнерськими і вінтажними речами. Також на гостей чекатиме:

віртуальний прийом від Сари Джесіки Паркер, що нагадує початок серіалу;

бранч у Челсі;

коктейль «Космополітан»;

можливість вдягнути вбрання Кері.

Airbnb зазначає, що консьєрж забезпечить «неймовірне перебування» для гостей і буде там весь час.

Нагадаємо, що стримінговий сервіс HBO Max анонсував продовження серіалу «Секс і місто» — мінісеріал And Just Like That. Він розповість про життя трьох подруг двадцять років потому. На екранах знову зʼявляться Сара Джессіка Паркер (Кері), Синтія Ніксон (Міранда) і Крістін Девіс (Шарлотта). Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, від участі у зйомках відмовилася — вона давно говорила, що втомилася від своєї героїні.