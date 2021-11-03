Американські есмінці-невидимки Zumwalt озброять гіперзвуковими ракетами. Загалом у флоту США таких три
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американські ескадрені есмінці-невидимки типу Zumwalt отримають на озброєння гіперзвукові ракети. Ними замінять 155-мм артилерійські установки AGS, які так і не стріляли.
Про це пише The Drive.
Військово-морські сили США планують переобладнати перший Zumwalt під поки що секретну зброю у 2024 фінансовому році. Наразі відомо, що есмінці отримають гіперзвукову зброю середньої дальності, яку розмістять на місці AGS. У кожного Zumwalt по дві такі 155-мм гармати — замість них можна встановити 12 пускових установок.
У флоту США всього три есмінці-невидимки: USS «Зумвольт» (DDG 1000), який увійшов у бойовий стрій у жовтні 2016 року, USS «Майкл Монсур» (DDG 1001) — увійшов у стрій в січні 2019 року, USS «Ліндон Б. Джонсон» (DDG 1002). Останній ВМС США планують отримати у 2023 році.
На озброєнні кожного з цих есмінців, крім гармат AGS, є 20 пускових установок Mk. 57 VLS на 80 ракет і дві зенітні 30-мм гармати Mk.46.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли про плани флоту озброїти майбутніми ракетами з гіперзвуковими планерами атомні підводні човни класу «Вірджинія». Два нові човни цього класу флот отримав у квітні 2020 року.
- У жовтні у США випробування гіперзвукової зброї закінчилося невдачею. Провалився тест гіперзвукового плануючого апарату, який запускається з ракети у верхніх шарах атмосфери, а потім атакує ціль на швидкості 6 200 км/год, що перевищує швидкість звуку більш ніж упʼятеро.