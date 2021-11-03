Колишній вʼязень бойовиків Станіслав Асєєв отримав премію Free Media Awards 2020 у Гамбурзі

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Український журналіст та автор книги-збірки «В ізоляції», колишній бранець бойовиків «ДНР» Станіслав Асєєв отримав премію незалежної журналістики у Східній Європі Free Media Awards 2020, вручення якої відбулося у Гамбурзі (Німеччина).

Про це Асєєв повідомив у своєму Facebook.

Минулого року вручення перенесли через пандемію, тому лауреати 2020 та 2021 років отримували нагороди 1 листопада. Серед лауреатів були й українські журналісти програми розслідувань «Схеми» — проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «UA:Перший».

«Особливо приємно, що зміг подарувати членам журі збірку «В ізоляції» — за яку і було нагороджено — німецькою», — написав Асєєв.

Журналіста з перемогою привітало посольство Німеччини в Україні.