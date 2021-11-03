Колишній вʼязень бойовиків Станіслав Асєєв отримав премію Free Media Awards 2020 у Гамбурзі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український журналіст та автор книги-збірки «В ізоляції», колишній бранець бойовиків «ДНР» Станіслав Асєєв отримав премію незалежної журналістики у Східній Європі Free Media Awards 2020, вручення якої відбулося у Гамбурзі (Німеччина).
Про це Асєєв повідомив у своєму Facebook.
Минулого року вручення перенесли через пандемію, тому лауреати 2020 та 2021 років отримували нагороди 1 листопада. Серед лауреатів були й українські журналісти програми розслідувань «Схеми» — проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «UA:Перший».
«Особливо приємно, що зміг подарувати членам журі збірку «В ізоляції» — за яку і було нагороджено — німецькою», — написав Асєєв.
Журналіста з перемогою привітало посольство Німеччини в Україні.
- Асєєв випустив книгу «Світлий Шлях. Історія одного концтабору» після повернення з полону бойовиків «ДНР». Після початку бойових дій на Донбасі він писав репортажі із окупованих територій для українських ЗМІ. У 2017 році його затримали за звинуваченням у шпигунстві та засудили до 15 років вʼязниці. Йому довелося відсидіти у вʼязниці «Ізоляція» — це концтабір «МДБ ДНР». У 2019 році Асєєв вийшов на волю в рамках обміну полоненими між Україною та Росією.
- У березні 2021 року Асєєв став лауреатом Шевченківської премії.