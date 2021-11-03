«Талібан» в Афганістані заборонив іноземну валюту

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Ісламістський рух «Талібан» заборонив в Афганістані використання іноземної валюти, що може ще більше підірвати економіку. Про це повідомляє BBC.

«Економічна ситуація та національні інтереси в країні вимагають, щоб усі афганці використовували афганську валюту [афгані] у своїй торгівлі. «Ісламський Емірат» доручає всім громадянам, крамарям, торговцям, бізнесменам та широкому загалу відтепер проводити всі операції з афганськими грошима та суворо утримуватися від використання іноземної валюти», — йдеться у заяві офіційного представника «Талібану» Забіхулли Муджахіда, яку він оприлюднив 3 листопада.

Зазначимо, що в Афганістані для торгівлі широко використовується долар США, особливо в районах, що межують з іншими країнами. Після того як таліби захопили контроль над країною у серпні, мільярди доларів зарубіжних активів Афганістану були заморожені Федеральною резервною системою США та центральними банками в Європі. Зараз таліби закликають розблокувати закордонні рахунки Афганістану, оскільки країна стикається із серйозною грошовою кризою. Крім цього, раніше гранти з-за кордону фінансували три чверті державних видатків — зараз це припинили.

Минулого місяця Міжнародний валютний фонд попередив, що цього року економіка Афганістану може скоротитися на 30%, що призведе до злиднів мільйонів людей і спричинить гуманітарну кризу. Фонд також заявив, що економічні проблеми Афганістану можуть спровокувати кризу з біженцями, яка торкнеться сусідніх країн, Туреччини та Європи.

Зазначимо, що Афганістан також страждає від сильної посухи, яка занапастила більшу частину врожаю пшениці і призвела до різкого зростання цін. Світова продовольча програма ООН попередила, що мільйони афганців можуть зіткнутися з голодом через посуху, конфлікт та COVID-19.