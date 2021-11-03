МВС Білорусі визнало ресурси телеканалу «Белсат» екстремістським формуванням
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало екстремістським формуванням інтернет-ресурси телеканалу «Белсат», який веде мовлення з Польщі.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, обʼєднаних за допомогою інтернет-ресурсів «Белсат», — сказано у повідомленні.
Діяльність «Белсату» на території країни заборонена. За недавнім законом творців контенту телеканалу, журналістів та підписників інтернет-ресурсів телеканалу можуть судити за кримінальною статтею, яка передбачає до 7 років увʼязнення.
- «Белсат» — це супутниковий телеканал, який веде мовлення білоруською мовою. Він активно висвітлював протести проти режиму Олександра Лукашенка, а його журналісти нерідко страждали від переслідувань. У червні 2021 року інформаційні ресурси телеканалу, його сайт та сторінки у соцмережах, визнали «екстремістськими».
- Журналістки телеканалу Катерина Андрєєва та Дарʼя Чульцова у лютому 2021 року були засуджені на 2 роки позбавлення волі.
- Екстремістськими в Білорусі визнано понад 100 Telegram-каналів, порталів новин та ЗМІ.