Україна удвічі скоротить використання бітуму з Білорусі під час будівництва доріг
- Автор:
- Софія Телішевська
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Larisa-K / Pixabay
Україна планує скоротити використання бітуму з Білорусі під час будівництва доріг із 60 до 30%.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів консультант «Великого будівництва» Юрій Голик.
«Коли всі розуміють який п*здець відбувається в Білорусі, що там диктатор, який божеволіє, бізнес починає диверсифікувати свої ризики. По-перше, багато компаній поставили установки з модифікації бітуму. По-друге, з минулого року бітум пішов танкерами. По-третє, з цього року танкерів побільшало. За підсумками цього року бітуму буде менше 50%», — зазначив головний ідеолог «Великого будівництва».
Також він додав, що надалі бітуму з Білорусі буде все менше і менше.
«Гадаю, що за підсумками наступного року буде менше 30%», — резюмував Голик.
- Програма «Велике будівництво» стартувала у 2020 році. Один з головних її напрямів — будівництво доріг. Торік за цією програмою побудували і відремонтували понад 4 тисячі кілометрів доріг державного значення і приблизно дві з половиною тисячі кілометрів — місцевого. Переважно дороги будують з асфальтобетону. Одна з його складових — бітум, продукт переробки нафти.
- Найбільше бітуму українським компаніям постачає Білорусь. У 2020 році — приблизно 540 тисяч тонн. На другому місці Кременчуцький нафтопереробний завод Довідка — він поставив близько 335 тисяч тонн. На третьому місці Польща — 125 тисяч тонн. Іще 150 тонн в Україну привезли морем — танкерами з Греції, Туреччини, Іспанії та Італії.