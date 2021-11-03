Байден назвав «великою помилкою» відсутність Сі Цзіньпіна та Путіна на кліматичному саміті. Китай відповів

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Президент США Джо Байден розкритикував лідерів Китаю та Росії за те, що вони не зʼявилися на кліматичний саміт COP26 у Глазго.

Про це повідомляє ВВС.

Байден наголосив, що «клімат — це величезна проблема для людства», тому відсутність Сі Цзіньпіна у Глазго стала «великою помилкою Китаю».

«Той факт, що Китай намагається затвердити нову роль у світі як світового лідера, нічого не означає, якщо країна не бере участі в такій важливій для світу конференції», — сказав глава Білого дому.

Він додав, що Росія постійно стикається з лісовими пожежами, коли горить тайга, а їх президент «завжди мовчить» з цього приводу.

У відповідь на обурення Байдена представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь зазначив, що вирішення проблем з кліматичними змінами це прерогатива дій, а не гасел.

«Реагування на зміну клімату вимагає незламної рішучості та послідовних дій, а не порожніх гасел, які не впливають на політику», — написав він.

Цзюнь сказав, що Китай уже оголосив про свій план дій та політичні цілі, нагадавши, що на відміну від Сполучених Штатів ніколи не виходив з Паризької угоди щодо клімату.

За підсумками цьогорічного саміту саме Китай, Росія та Індія, які також входять до пʼятірки найбільших емітентів метану, не підписали зобовʼязання скоротити викиди потужного парникового газу метану на 30% до 2030 року.