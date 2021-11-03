У США регулятор офіційно схвалив використання вакцини Pfizer для дітей 5—11 років

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У США Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) офіційно та остаточно схвалив застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для дітей 5 — 11 років.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Директор CDC Рошель Валенські підписала рекомендацію консультантів агентства з вакцинації дітей. Там вважають, що щеплення дітей віком 5 — 11 років знизить поширення COVID на 8% у період з листопада до березеня 2022 року.

Препарат вводять у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років. Дози розділятимуть інтервалом у три тижні, а колотимуть дітей спеціальними голками.

Дослідники наголосили, що не виявили підвищеного ризику серцевого міокардиту в результаті вакцинації. За словами експертів, ті, хто не вакцинований, наражають себе на більші ризики, ніж ті, хто щепився.

«Зараження на коронавірус набагато небезпечніше для серця», — сказав і провідний дитячий кардіолог Метью Остер.

Екстрене використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей віком від пʼяти до 11 років також схвалило Управління контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA). Згідно з повідомленням на сайті відомства, рішення обґрунтовано тим, що вакцина продемонструвала 90,7% ефективності профілактики захворюваності серед дітей цієї вікової групи.