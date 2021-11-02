В Україну з Білорусі почалися аварійні постачання електроенергії, але ненадовго

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Гонтар Володимир / УНІАН

Білорусь у рамках аварійної допомоги до 20:00 (за Києвом) 2 листопада постачатиме Україні електроенергію.

Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що почало надавати аварійну допомогу з 14:00 за запитом української сторони. «РБК Україна» та «Економічна правда» пишуть, що джерела в Укренерго підтвердили цю інформацію.

Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.