В Україну з Білорусі почалися аварійні постачання електроенергії, але ненадовго
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Білорусь у рамках аварійної допомоги до 20:00 (за Києвом) 2 листопада постачатиме Україні електроенергію.
Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що почало надавати аварійну допомогу з 14:00 за запитом української сторони. «РБК Україна» та «Економічна правда» пишуть, що джерела в Укренерго підтвердили цю інформацію.
Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.
- До 1 листопада діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності у травні. При цьому раніше за резервною процедурою було проведено аукціон на доступ до міждержавних електромереж. Майже всі перетини з Білоруссю викупив «Енергоатом».
- Голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що Україна не поновлюватиме імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з листопада. Премʼєр-міністр 2 листопада заявив, що НКРЕКП не продовжила заборону імпорту електроенергії, тому можливість імпортувати електроенергію з Білорусі в Україні існує.
- Напередодні закупівлю Україною електроенергії з Росії та Білорусі розблокував суд. Поставки очікуються 3 листопада.