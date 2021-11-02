Рада заборонила відвідувати парламент без COVID-документів і посилила відповідальність за їх підробку

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада заборонила вхід до парламенту без сертифіката про вакцинацію або негативного тесту.

За відповідне рішення проголосували 279 нардепів.

Відтепер до будівлі Верховної Ради забороняється входити без одного з наступних документів:

сертифіката про вакцинацію препаратом, дозволеним в Україні,

іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію препаратом, включеним Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

негативного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа, або експрес-тесту, проведеного не більш ніж за 48 годин до пред’явлення;

довідки про одужання від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше ніж за 6 місяців до пред’явлення документа.

Також Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу, яким посилила відповідальність за підробку таких документів. Зокрема, за використання такого підробленого «документу» штрафуватимуть на суму від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Для лікарів, які вноситимуть неправдиві дані про вакцинацію, штраф становитиме 34—68 тисяч гривень, або їх позбавлятимуть волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 1 до 3 років.

За виготовлення та збут підробних документів про вакцинацію передбачений штраф у 68—170 тисяч грн або позбавлення волі на строк до 3 років.