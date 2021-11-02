Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення експрезидентам ФІФА й УЄФА. Їм загрожує увʼязнення
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- Олег Панфілович
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Wikimedia
Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення у шахрайстві колишнім президентам Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Зеппу Блаттеру і Мішелю Платіні.
Про це заявив офіс Генерального прокурора республіки.
Їх звинувачують у незаконному привласненні 2 мільйонів швейцарських франків (трохи понад $2 мільйони) та підробці документів. Судитиме спортивних функціонерів Федеральний кримінальний суд у Беллінцоні.
Згідно з версією слідства, Блаттер схвалив незаконний платіж Платіні заднім числом із коштів ФІФА за його роботу в організації. Стверджується, що це завдало шкоди міжнародній федерації.
Ця справа призвела до відставки Блаттера та Платіні у 2015-му та 2016 році відповідно. Обом також заборонили обіймати будь-які посади у футболі спочатку на 8, а потім ще на 6 років.
Під час розслідування розкрили ще низку фактів, які призвели до нових звинувачень, зокрема в незаконних виплатах спортивним чиновникам. Повідомляється, що ексчиновникам загрожує увʼязнення.
- 18 червня 2019 року Платіні затримали у Франції, але відпустили після тривалого допиту у справі про корупцію. Платіні підозрювали в отриманні хабаря за те, щоби підвищити шанси Катару на перемогу на виборах країни-організатора Чемпіонату світу 2022 року.
- У листопаді 2019 року стало відомо, що Платіні подав до суду на УЄФА та вимагає виплатити йому €7,2 мільйона.
- У грудні 2019 року ФІФА подала позови до швейцарських судів проти Блаттера та Мішеля Платіні, вимагаючи повернути 2 мільйони швейцарських франків, необґрунтовано сплачених Платіні в лютому 2011 року.