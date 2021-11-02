У Закарпатській області у школярки діагностували поліомієліт. У неї паралізувало ногу

Новини

Wikipedia

У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт. У неї паралізована нога, зараз дитина перебуває у лікарні.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

За даними медиків, дитина не була вакцинована, як ще двоє дітей з цієї родини.

«Почалося все з кишкових розладів, при чому кишкові розлади були в усіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися параліч, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів», — розповіла завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова.

Головна епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила інформацію про поліомієліт у дитини, але зазначила, що цей інцидент не повʼязаний із нещодавно виявленими чотирьма випадками поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті.

Медики заради безпеки не розголошують район, де проводили дослідження, а також дані про сімʼї хворих дітей.

У пресслужбі Закарпатської ОДА виданню уточнили, що в області від поліомієліту щеплено лише 49,7% дітей — це один із найгірших показників в Україні.