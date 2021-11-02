У Закарпатській області у школярки діагностували поліомієліт. У неї паралізувало ногу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikipedia
У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт. У неї паралізована нога, зараз дитина перебуває у лікарні.
Про це повідомляє ZAXID.NET.
За даними медиків, дитина не була вакцинована, як ще двоє дітей з цієї родини.
«Почалося все з кишкових розладів, при чому кишкові розлади були в усіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися параліч, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів», — розповіла завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова.
Головна епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила інформацію про поліомієліт у дитини, але зазначила, що цей інцидент не повʼязаний із нещодавно виявленими чотирьма випадками поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті.
Медики заради безпеки не розголошують район, де проводили дослідження, а також дані про сімʼї хворих дітей.
У пресслужбі Закарпатської ОДА виданню уточнили, що в області від поліомієліту щеплено лише 49,7% дітей — це один із найгірших показників в Україні.
- На початку жовтня в Україні вперше за шість років зафіксували випадок паралічу, спричиненого поліомієлітом. Заразилася дитина з багатодітної родини на Рівненщині, потім лікарі діагностували ту ж хворобу в шести братів і сестер малюка. Батьки відмовилися вакцинувати дитину з релігійних міркувань.
- 9 жовтня в області оголосили про початок кампанії з вакцинації дітей.
- У регіон направили команду епідеміологів і вірусологів, щоб розслідувати випадок зараження. У Закарпатській області теж розпочали перевірку — діти з Рівненської області, які мали хворобу, до цього перебували на Закарпатті.
- Поліомієліт — хвороба, ліків проти якої не існує. У ХХ столітті на поліомієліт перехворіли сотні тисяч людей в усьому світі. Зрештою недугу майже перемогли за допомогою вакцинації, проте в окремих країнах, наприклад в Афганістані та Пакистані, досі бувають спалахи.