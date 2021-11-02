Командир київського полку особливого призначення Цикалюк отримав підозру за розгін на Майдані. У 2013 році він командував ротою «Беркуту»

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Колишній командир автотранспортної роти полку «Беркут», а нині командир київського полку поліції особливого призначення Руслан Цикалюк отримав підозру за участь у розгоні демонстрантів 30 листопада 2013 року під час Євромайдану. Того дня від рук міліції постраждали понад 80 людей.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

Державне бюро розслідувань повідомило Цикалюку про підозру у виконанні явно злочинного наказу та перевищенні службових повноважень.

Слідчі ДБР просили для Цикалюка цілодобовий домашній арешт, але Печерський районний суд Києва повністю відмовив у задоволенні клопотання.

Повний текст ухвали суд оприлюднить 3 листопада.

Ще у 2018 році журналісти проаналізували відеозаписи з розгону 30 листопада та встановили особу Цикалюка як безпосереднього учасника побиття людей. Компанія з портретної експертизи теж підтвердила, що на кадрах саме Цикалюк. При цьому принаймні двоє правоохоронців також заявили, що Цимбалюк брав участь у розгоні. Сам Цикалюк заперечував свою участь, але був допитаний прокуратурою як свідок.