НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Галантерника — фігуранта справи про присвоєння землі в Одесі

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Forbes

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук бізнесмена Володимира Галантерника, підозрюваного у створенні злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків на 689 мільйонів гривень.

Відповідні відомості вказані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

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Галантерник вказаний як особа, яка ховається від слідства. Місцем зникнення вказано Харків. Бізнесмену інкримінують статті про створення злочинної організації (ст. 255 КК), присвоєння та розтрату майна (ч. 1 ст. 191 КК), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).

НАБУ тепер може звернутися до Інтерполу, щоб розпочати процедуру міжнародного розшуку.