Disney показала перший трейлер спін-офу «Мандалорця». Серіал розповість історію мисливця за головами Боби Фетта
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Стримінговий сервіс Disney+ показав перший офіційний трейлер спін-офу серіалу «Мандалорець» із всесвіту «Зоряних війн» — «Книга Боби Фетта».
Серіал розповість «сольну» історію знаменитого мисливця за головами. Бобу Фетта знову грає Темуера Моррісон. У трейлері також зʼявилася відома за «Мандалорцем» найманка Феннек Шанд, яку зіграла Мінґ-На Вен.
У самому трейлері показано, як Фетт займає на планеті Татуїн палац Джабби Гатта та забирає собі його кримінальний клан.
Премʼєра серіалу відбудеться 29 грудня на Disney+.
- У грудні 2020 року Disney+ анонсувала близько 50 проєктів. За всесвітом «Зоряних воєн» заплановано два спін-офи «Мандалорця», мультсеріал Star Wars: The Bad Batch про часи війн клонів, фільм «Лендо», «Історія дроїдів» про R2-D2, C-3PO і третього, нового персонажа, фільм «Обі-Ван Кенобі», аніме-антологія Star Wars: Visions і низка інших проєктів.