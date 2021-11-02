ВМС США встановили, з чим зіштовхнулась атомна субмарина — із підводною горою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Американська атомна субмарина, що 2 жовтня врізалася в невідомий обʼєкт у Південно-Китайському морі, насправді зіштовхнулася з підводною горою, яка не була позначена на карті. Це показало розслідування, яке цитує CNN.
«Під час розслідування було встановлено, що USS Connecticut під час виконання робіт у міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні зіткнулася з непозначеною на картах підводною горою», — повідомив представник Сьомого флоту (він діє у західній частині Тихого та Індійського океанів).
У ВМС заявили, що 11 членів екіпажу отримали незначні травми, однак ядерна установка внаслідок аварії не постраждала. Результати розслідування передадуть на розгляд віцеадміралу Карлу Томасу, який командує Сьомим флотом і має вирішити, чи доцільні «наступні дії, включно з притягненням до відповідальності».
- Інцидент стався 2 жовтня під час патрулювання. Після зіткнення човен був вимушений спливти і в надводному положенні йти на базу на острів Гуам, де фахівці оцінили ступінь його пошкодження. Пізніше були припущення, що човен міг зіткнутися з невідомим китайським підводним обʼєктом.
- Підводний човен USS Connecticut класу Seawolf («Морський вовк») був спущений на воду в 1997 році і є одним з трьох у своєму класі. SSN-22 був побудований для полювання на передові радянські підводні човни на великих глибинах і нарівні з USS Sea Wolf (SSN-21) та USS Jimmy Carter (SSN-23) є одним з найбільш боєздатних у США.