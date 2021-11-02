ВМС США встановили, з чим зіштовхнулась атомна субмарина — із підводною горою

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Американська атомна субмарина, що 2 жовтня врізалася в невідомий обʼєкт у Південно-Китайському морі, насправді зіштовхнулася з підводною горою, яка не була позначена на карті. Це показало розслідування, яке цитує CNN.

«Під час розслідування було встановлено, що USS Connecticut під час виконання робіт у міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні зіткнулася з непозначеною на картах підводною горою», — повідомив представник Сьомого флоту (він діє у західній частині Тихого та Індійського океанів).

У ВМС заявили, що 11 членів екіпажу отримали незначні травми, однак ядерна установка внаслідок аварії не постраждала. Результати розслідування передадуть на розгляд віцеадміралу Карлу Томасу, який командує Сьомим флотом і має вирішити, чи доцільні «наступні дії, включно з притягненням до відповідальності».