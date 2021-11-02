Лідери понад 100 країн пообіцяли припинити вирубку лісів, а Україна — досягти кліматичної нейтральності

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Пресслужба Офісу президента України

Лідери понад 100 країн світу на кліматичному саміті COP-26 у Глазго пообіцяли припинити вирубування лісів до 2030 року та виділити близько $20 мільярдів державних і приватних коштів для інвестицій у захист й відновлення лісів.

Про це повідомляє France24.

Голова саміту, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угода про припинення вирубки лісів має вирішальне значення у стримуванні зростання температури на планеті.

«Завдяки цим безпрецедентним обіцянкам у нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи та стати її охоронцем», — сказав Джонсон.

Це рішення лідерів також включає зобовʼязання забезпечити права корінних народів і визнати «їхню роль як охоронців лісів».

До угоди долучилися, зокрема, Бразилія, Росія, Канада, Китай, США, Велика Британія, Індонезія, Демократична Республіка Конго. На їхні території припадає 85% світових лісів, розташованих на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів. Україна теж є в цьому переліку.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, а не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. США та ЄС раніше обіцяли досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Також український президент зазначив, що Україна однією з перших країн у Європі ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, серед цілей якої — скоротити викиди парникових газів. Крім того, за словами Зеленського, за обсягами скорочення шкідливих викидів Україна посідає четверте місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН, які взяли на себе відповідні зобовʼязання.