Politico оприлюднило фото, які свідчать про нарощування військ РФ на кордоні з Україною

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Maxar Technologies

Американське видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені Maxar Technologies 1 листопада поблизу українських кордонів. Світлини підтверджують інформацію про те, що Росія знову, імовірно, концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

На світлинах видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня, що неподалік від кордону з Білоруссю.

Maxar Technologies

А в райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України, росіяни перемістили техніку 4 танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

У цьому районі також помітні елементи 1 першої гвардійської танкової армії.

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.