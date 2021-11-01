Мер Києва Кличко прогнозує, що локдаун у Києві триватиме не менше місяця
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Чузавков Сергей / УНИАН фото
Локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць, пік захворюваності на коронавірус ще не настав.
Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що це може тривати щонайменше протягом місяця. Якщо через два-три тижні ми побачимо зниження динаміки, якщо ми підійдемо до критеріїв «помаранчевої» зони, відповідно до цього комісія з надзвичайних ситуацій міста буде ухвалювати рішення і пропонувати знизити статус до «помаранчевої» зони», — сказав він.
Водночас Кличко наголосив, що наразі тенденції до зменшення кількості хворих поки немає, як і не досягнуто піку захворюваності.
«Лікарні заповнені на 70%, ліжок із киснем — майже 80%. Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на постачання кисню. Тобто з киснем поки що проблем немає. Але є загроза того, що буде збільшуватися кількість хворих людей, яким буде потрібен кисень, я не виключаю, що можуть бути проблеми, тому що це державна програма», — додав мер столиці.
За словами Кличка, найбільшою загрозою є імовірний інфекційний вибух — коли кількість людей, які звертаються до лікарів, перевищуватиме кількість ліжок у лікарнях, адже це може призвести до колапсу медичної системи.
«Реанімації в лікарнях столиці вже заповнені майже на 100%. Місця ще є, але ми підходимо до критичної межі», — додав він.
- Нагадаємо, з 1 листопада Київ перейшов у «червону» зону карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна або повна вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. У транспорт пускають із тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
- Школи будуть працювати дистанційно, поки не поліпшиться ситуація із коронавірусом. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі за умови вакцинації 100% працівників закладу.
- У метро пускатимуть із довідками про вакцинацію, негативним ПЛР чи антиген-тестом, якому не більше 72 годин, та довідкою про одужання від коронавірусу. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень.