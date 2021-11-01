Смерть нардепа Полякова: МВС викликало нардепа Скороход на повторний допит

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Facebook / Антон Поляков

Народного депутата Анну Скороход викликали на другий допит у справі смерті нардепа Антона Полякова.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«З урахуванням останніх обставин народної депутатки Анни Скороход вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який саме зараз триває», — заявив Єнін.

Він пояснив, що найближчим часом Нацполіція оприлюднить більш детальну інформацію щодо останніх годин життя Полякова. Також Єнін спростував слова Скороход про те, що Поляков помер у таксі.

«У нас є безперервне відео останніх хвилин життя пана Полякова — від моменту порушення автомобілем таксі правил дорожнього руху і в подальшому проведення відповідних реанімаційних заходів. Ми всі бачили, що пан Поляков у безпорадному стані, але він однозначно був живим», — заявив заступник міністра.