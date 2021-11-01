Вибори мера Харкова: на девʼяти дільницях виявили фальсифікації на користь Терехова
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Игорь Терехов
У Новобаварському районі Харкова спостерігачі виявили фальсифікації на 9 виборчих дільницях. Йдеться про порушення у протоколах про підрахунок голосів на користь виконувача обовʼязків мера Ігоря Терехова.
Про це повідомляє громадська мережа «ОПОРА».
Фальсифікації виявили після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були у розпорядженні спостерігачів мережі, та протоколу Новобаварської територіальної виборчої комісії. Дані протоколів дільничних комісій не збіглися з даними протоколу ТВК.
Порушення виявлені на дільницях № 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189 та 631200. Кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика скоротилася на 160 та 237 відповідно, коли у Терехова голосів стало на 397 більше. Якщо підтвердяться фальсифікації, то в Харкові може бути другий тур виборів.
«ОПОРА» також веде паралельний підрахунок голосів. Терехов набирає 50,06% голосів (похибка 1,1%), а екснардеп Михайло Добкін — 28,21% (похибка 0,8%). В інших кандидатів менше 6% підтримки.
- У день виборів, 31 жовтня, екзит-поли давали перемогу Терехову вже у першому турі.
- Сьогодні, 1 листопада, спостерігачі заявили про можливість другого туру.
- Згідно з українським законодавством, на виборах очільника міста з населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним. У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів.