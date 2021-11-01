Кличко направив законопроєкт про столицю на оцінку Венеціанській комісії
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- Олег Панфілович
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Юлія Вебер / «Бабель»
Мер Києва Віталій Кличко направив текст законопроєкту про столицю (№ 2143-3) на розгляд Венеціанської комісії та Ради Європи.
Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Якщо комітет не надіслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже надіслано мною. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки», — заявив Кличко.
За його словами, цей законопроєкт слід оцінити на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.
«Венеціанська комісія, Рада Європи мають дати висновки, чи відповідає цей закон демократичним, європейським вимогам, чи цей закон пишеться лише для одного: щоб призначити людину, яка виконуватиме завдання. І така спокуса досить велика. Хочемо будувати європейську столицю — маємо відповідати ключовим європейським принципам самоврядування. Але хтось поспішає, комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення», — наголосив Кличко.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про столицю № 2143-3. Наразі профільний комітет планує розглянути 900 поправок до документа.
- В основі проєкту закону — розмежування повноважень голови Київської міської державної адміністрації та мера Києва. Згідно зі статтею 118 Конституції України, голову КМДА призначає на посаду президент за поданням Кабінету міністрів, а мера обирають місцеві жителі.
- Минулого року мер Києва Віталій Кличко подав до Ради альтернативний законопроєкт про внесення змін до закону «Про столицю України».