Кличко направив законопроєкт про столицю на оцінку Венеціанській комісії

Новини

Юлія Вебер / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко направив текст законопроєкту про столицю (№ 2143-3) на розгляд Венеціанської комісії та Ради Європи.

Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Якщо комітет не надіслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже надіслано мною. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки», — заявив Кличко.

За його словами, цей законопроєкт слід оцінити на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.

«Венеціанська комісія, Рада Європи мають дати висновки, чи відповідає цей закон демократичним, європейським вимогам, чи цей закон пишеться лише для одного: щоб призначити людину, яка виконуватиме завдання. І така спокуса досить велика. Хочемо будувати європейську столицю — маємо відповідати ключовим європейським принципам самоврядування. Але хтось поспішає, комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення», — наголосив Кличко.